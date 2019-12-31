Evinizde tüp kullanıyorsanız ve sipariş verirken zamandan kazanmak istiyorsanız İPApp uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Türkiye’nin birçok noktasında halen kullanılmaya devam eden ev tüpleri, zamansız bitmesiyle sorun haline gelebiliyor. Telefon ile sipariş verme adımlarını atlayarak, mobil cihazlarınız üzerinden tek tuşla sipariş vermek için İPApp uygulamasını kullanabilirsiniz. İpragaz marka 12 kg şişman veya uzun ev tüpü siparişleri nizi verebileceğiniz İPApp uygulamasında, online siparişlere özel fırsatlardan faydalanabileceğiniz gibi siparişlerinizden puan da kazanabiliyorsunuz.

Siparişlerinizin en kısa sürede kapınıza kadar getirilmesini sağlayabileceğiniz uygulamada, verdiğiniz siparişleri kapıda kredi kartı veya nakit ödeme ile tamamlayabiliyorsunuz. Size özel fırsatlar ve avantajlar sunan İPApp uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.