Birbirinden güzel onlarca farklı kadınla aşk yaşayabileceğiniz ve onları etkileyerek sinsice yaklaşarak enerjilerini alabileceğiniz Is-it Love Drogo – Vampire, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan kaliteli bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve etkileyici grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, bir vampir karakterini yönlendirerek güzel kadınlarla tanışmak ve onlarla yakınlık kurarak diplerine sokulmaktır. Oyunda sürekli farklı sorularla karşılaşacak ve bu soruları yanıtlayarak bölümlerde ilerleyeceksiniz. Doğru yanıtlar vererek sonraki aşamalara geçebilir ve sevgilinizle aşk yaşayabilirsiniz. Baştan çıkarttığınız kadınlara iyice yanaşarak onları gafil avlayabilir ve enerjilerini söküp alabilirsiniz. Kanlarını emerek daha da güçlenebilir ve farklı kadınlarla tanışarak aşk ilişkilerine devam edebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı kadın ve erkek karakter bulunmaktadır. Her bölümde birbirinden zor sorular ve farklı aşamalar yer almaktadır. Sizden istenileni yaparak kadınları baştan çıkartmalı ve enerjilerini alarak seviye atlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz Is-it Love Drogo – Vampire, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.