Mobil rol oyunları arasında yer alan Is-it Love? Fallen Road günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformu oyuncuları için geliştirilen ve yayınlanan Is-it Love? Fallen Road sürükleyici hikayesi ile bizleri gerilim dolu bir atmosfere götürüyor. Mobil rol oyunları arasında yer alan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanırken her iki haftada bir oyuncularına ücretsiz bir bölüm sunuyor.

Oyuncular oyunun giriş kısmında terkedişmiş bir fabrika içerisinde kendilerini yaralı bulacaklar ancak hiç birşey hatırlamayacaklar. Hikaye eşliğinde oynanacak olan yapımda farklı karakterler de yer alacak. Oyuncular bu karakterler ile sık sık diyaloglara girecek ve ipuçları elde edecekler. Hem Android hem de İOS platformunda oynanabilen yapım 1492 Studio imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.