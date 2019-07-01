Onlarca güzel kadınla romantik aşk ilişkileri yaşayabileceğiniz ve türlü entrikalar kurarak sevgililerinizi aldatabileceğiniz Is-it Love Matt - Dating Sim, Yüz binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve göz kamaştırıcı güzelliğe sahip gerçekçi kadın karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karizmatik bir karakteri yöneterek kadınları baştan çıkartmak ve bir dizi soruya doğru cevap vererek seviye atlamaktır. En yakın iş arkadaşınızı etkilemek için türlü oyunlar oynamalı ve ona yakınlaşmalısınız. Komiklikler yaparak ve etkileyici sözler söyleyerek arkadaşınızın size aşık olmasını sağlamalısınız. Bu sayede onunla romantik bir aşk yaşayabilir ve heyecan verici bir ilişki içine girebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve karmaşık aşk hikayeleriyle dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda etkileyici ve göz alıcı bir güzelliğe sahip onlarca sevgili karakteri bulunmaktadır. Birçok farklı kadınla aynı anda ilişki kurabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan Is-it Love Matt - Dating Sim, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.