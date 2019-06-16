Simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Is-it Love Nicolae Vampire, türlü entrikalara ve büyülere karşı mücadele ederek güzel kadınlarla ilişki kurabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi karakter çizimleri ve kaliteli grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda asıl amaç, bir dizi soruyu yanıtlayarak aşamaları tek tek geçmek ve esrarengiz olayları açığa çıkartarak hayatınızın kadınıyla tanışmaktır. Göz kamaştırıcı güzelliğe sahip onlarca farklı kadınla ilişki yaşayabilir ve romantik anlar geçirebilirsiniz. Bu sayede enerji toplayabilir ve ilerleyen bölümlerde aktif olarak oynayabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve entrikalarla dolu aşk hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı kadın karakteri ve birçok esrarengiz olay yer almaktadır. Soruları yanıtlayarak güzel kadınlarla yakınlık kurmalı ve heyecan verici aşk ilişkilerinde bulunmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Is-it Love Nicolae Vampire, ilginç konusu ve farklı tasarımıyla dikkat çeken kaliteli bir oyundur.