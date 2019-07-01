Türlü entrikalar ve yalanlarla mücadele ederek kendinize uygun güzel bir sevgililer edinebileceğiniz ve heyecan dolu aşk ilişkilerinde bulunabileceğiniz Is-it Love Ryan, simülasyon oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve gerçekçi karakter çizimleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, güzel kadınlarla tanışarak onları kendinize aşık etmek ve romantik bir ilişki yaşamaktır. Birbirinden güzel birçok farklı kadınla sevgili olarak enerji toplayabilir ve seviye atlayarak yeni kadınlarla tanışabilirsiniz. Sevgililerinize ihanet edebilir ve ilişki yaşadıktan sonra onları terk edebilirsiniz. Sürükleyici aşk hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve aşk hikayesi yer almaktadır. Ayrıca ilişki kurmak için cevaplamanız gereken sayısız soru bulunmaktadır. Soruları uygun şekillerde cevaplayarak güzel kadınlarla ilişki yaşayabilir ve enerji kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sitemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Is-it Love Ryan, ücretsiz olarak hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken popüler bir oyundur.