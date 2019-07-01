Birbirinden güzel birçok farklı kadınla birlikte yakın ilişkiler içerisine girebileceğiniz ve romantik anlar geçirebileceğiniz Is-it Love Sebastian, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi karakter çizimleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, türlü entrikalar ve esrarengiz olaylarla mücadele ederek romantik bir aşk yaşamak ve enerji toplayarak seviye atlamaktır. Hayatınızın kadınını bularak mutlu bir aşk yaşantısına başlamak için büyücülere ve cadılara karşı mücadele etmelisiniz. Sevgilinizle yakınlaşarak romantik anlar geçirebilir ve heyecan verici bir ilişki yaşayabilirsiniz. İlişki kurdukça enerji kazanabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda birçok güzel kadın, büyücü, kurt, ve cadı karakterleri yer almaktadır. Ayrıca cevaplamanız gereken yüzlerce soru bulunmaktadır. Soruları uygun şekillerde yanıtlayarak aşk ilişkinizi sürdürebilir ve seviye atlayabilirsiniz.