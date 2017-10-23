İşe giderken araç veya yol arkadaşı bulmak istiyorsanız İşe-Gel uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Yeni bir yolculuk paylaşım platformu olan İşe-Gel, işe giden araç sahipleriyle yolcuları bir araya getirerek hem masraflardan hem de trafikten kurtulma imkanı sunuyor. Araç sahipleri olarak gideceğiniz yönü, tarihi ve ücret gibi detayları girdikten sonra gelen talepleri değerlendirebiliyorsunuz. Yolcular ise verilen ilanlara göz atarak kendilerine uygun yöne giden araçlara rezervasyon talebi gönderebiliyorlar.