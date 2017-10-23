İşe-Gel uygulaması aracını paylaşmak isteyenler ile yolcuları bir araya getiriyor.
İşe giderken araç veya yol arkadaşı bulmak istiyorsanız İşe-Gel uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Yeni bir yolculuk paylaşım platformu olan İşe-Gel, işe giden araç sahipleriyle yolcuları bir araya getirerek hem masraflardan hem de trafikten kurtulma imkanı sunuyor. Araç sahipleri olarak gideceğiniz yönü, tarihi ve ücret gibi detayları girdikten sonra gelen talepleri değerlendirebiliyorsunuz. Yolcular ise verilen ilanlara göz atarak kendilerine uygun yöne giden araçlara rezervasyon talebi gönderebiliyorlar.
Ford Otosan’ın girişimcilik projesi olan İşe-Gel, kurumsal kimliği sebebiyle oldukça güvenilir diyebilirim. Yolculuk ilanı arama, rezervasyon, sürücüyü değerlendirme, ücretsiz yolculuk seçenekleri ve araç modeli görüntüleme gibi özelliklere sahip olan İşe-Gel uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek masraflarınızı en aza indirebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz.
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