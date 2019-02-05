İSEM uygulaması engelli bireylere iOS cihazlarından ulaşabilecekleri oldukça faydalı özellikler sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü tarafından geliştirilen İSEM uygulaması, İstanbul’da ikamet eden engelli bireyler için birçok kolaylık sunuyor. İstanbul’da bulunan tüm engelli merkezlerine kolay erişim imkanı sunan uygulamada, engellilerle daha iyi diyalog kurabileceğiniz iletişim bölümüne de ulaşabiliyorsunuz.