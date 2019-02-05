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İSEM 1.6 (ios)
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  4. İSEM - iPhone ve iPad için İstanbul Engelliler Müdürlüğü Uygulaması

İSEM

1.6
ios
İSEM
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İSEM uygulaması ile engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları hizmetlere kolayca ulaşabiliyorlar.

İSEM uygulaması engelli bireylere iOS cihazlarından ulaşabilecekleri oldukça faydalı özellikler sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü tarafından geliştirilen İSEM uygulaması, İstanbul’da ikamet eden engelli bireyler için birçok kolaylık sunuyor. İstanbul’da bulunan tüm engelli merkezlerine kolay erişim imkanı sunan uygulamada, engellilerle daha iyi diyalog kurabileceğiniz iletişim bölümüne de ulaşabiliyorsunuz.

İBB Engelliler Müdürlüğü’nün hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz İSEM uygulamasında, kapsamlı videolar bulunan işaret dili sözlüğünü de kullanarak işaret dili öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor. İBB Engelliler Müdürlüğü tarafından yapılan tüm duyurulara erişim sağlayabileceğiniz ve ayrıca kurumun Twitter hesabına da ulaşabileceğiniz İSEM uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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