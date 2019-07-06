İşim İçin uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan güvenli bir şekilde ödeme alabilir ve satışlarınızı yönetebilirsiniz.

İnternet erişimi olan herkesin, kendi ürünlerini satabildiği veya mağazasını açarak satış yapabildiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Herhangi bir dükkan açmadan, sadece internet üzerinden satış yaparken müşterilerinizin de güvenli bir şekilde ödeme yapmasını istiyorsanız iyzico ödeme sistemleri size sanal pos hizmeti sunuyor. Her bankadan ayrı ayrı pos alma zorunluğunu ortadan kaldıran ve çok kolay bir şekilde sanal pos almanızı sağlayan İşim İçin uygulamasında, satışlarınızı yönetebiliyor ve hesabınıza yatırılacak tutarları görüntüleyebiliyorsunuz.

Yüz yüze satışlarda kullanabileceğiniz ve sadece ödeme tutarı girerek ödeme alabileceğiniz İşim İçin uygulamasında, ürünlerinizin yer aldığı satış linklerinize de kolayca erişebilirsiniz. Birçok yabancı para birimini destekleyen ve dünyanın her yerine satış yapabilmenizi sağlayan İşim İçin uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.