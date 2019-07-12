istanbul.net.tr uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İstanbul’daki tüm etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

İstanbul’da yaşayanlar ve geziye gidenlerin işine yarayacak oldukça faydalı içerikler sunan istanbul.net.tr, merak ettiğiniz birçok sorunun da yanıtını sizlere sunuyor. Kültür-sanat etkinlikleri, konser, tiyatro, sergi ve fuar gibi etkinliklerden haberdar olabileceğiniz uygulamada, kapsamlı mekan rehberine de göz atabiliriniz.

Sinema salonları, filmler ve seans bilgilerini de sizlere sunan istanbul.net.tr uygulamasında otobüs, metrobüs, dolmuş, deniz otobüsü, feribot, vapur ve metro gibi ulaşım araçlarının sefer bilgilerine de ulaşabilirsiniz. İstanbul genelindeki otel ve pansiyonları inceleyebileceğiniz istanbul.net.tr uygulamasında gezilmesi gereken önemli yerlerin listesini de bulabilirsiniz. Eğer siz de İstanbul’da yaşıyor veya seyahat etmeyi planlıyorsanız, istanbul.net.tr uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri