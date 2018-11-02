istanbulkart mobil uygulaması, İstanbul’da toplu ulaşım araçlarını kullananların akıllı telefonlarında olması gereken bir uygulama. İstanbulkart dolumu yerleri arayışına girmeden iPhone’unuzdan hızlı ve kolayca istanbulkart bakiye sorgulama, bakiye yükleme (dolum) yapmanızı sağlayan, NFC destekli telefonunuzu istanbulkarta dönüştüren istanbulkart mobil uygulama, BELBİM tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM’in hazırladığı istanbulkart uygulaması üzerinden istanbulkart dolum yeri aramadan online olarak ulaşım kartınıza kolayca yükleme yapabiliyorsunuz. Kredi kartınız yanınızda değilse veya yeterince limitiniz yoksa uygulama içinden bulunduğunuz yere en yakın istanbulkart bakiye yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. istanbulkart bakiye yükleme (dolum yapma) işlemi dışında bakiye sorgulama da yapabiliyorsunuz. Ana ekranda istanbulkart numarası, bakiye ve kart hareketleri (toplu ulaşım, dolum, iade) gösteriliyor. Birden fazla istanbulkart ekleme, bu kartlar için talimat oluşturma şansına da sahipsiniz. Dilerseniz işlem detaylarını mail adresinize gönderebiliyorsunuz.

istanbulkart Mobil Uygulama Özellikleri: