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İÜ-Cerrahpaşa Mobil 1.0.0 (ios)
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  4. İÜ-Cerrahpaşa Mobil - iPhone ve iPad için Eğitim Uygulaması

İÜ-Cerrahpaşa Mobil

1.0.0
ios
İÜ-Cerrahpaşa Mobil
ÜCRETSİZ
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Güncel haberler, duyurular, yemek listesi ve öğrenci bilgi sistemine İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasından erişebiliyorsunuz.

İÜ-Cerrahpaşa Mobil Ekran Görüntüleri - 1
İÜ-Cerrahpaşa Mobil Ekran Görüntüleri - 2
İÜ-Cerrahpaşa Mobil Ekran Görüntüleri - 3
İÜ-Cerrahpaşa Mobil Ekran Görüntüleri - 4
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Üniversiteniz tarafından yayınlanan güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız, İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  öğrencilerine ve personellerine yönelik hazırlanan İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında güncel haberler, etkinlikler ve duyurulardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yemekhanedeki yemek listelerine de ulaşabileceğiniz İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında, yerleşkelere yol tarifi alabileceğiniz harita uygulaması da bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sosyal medya hesaplarına da erişim sağlayabileceğiniz uygulamada, İÜ-C AKSİS sistemine de erişim sağlayabilmeniz mümkün hale getirilmiş. Dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, vize ve final tarihleri gibi bilgileri öğrenebilmeniz için akademik takvim bölümüne de İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasından ulaşabiliyorsunuz. Etkinlikler, nöbetçi eczaneler ve yeni gelecek servisleri de içerecek olan İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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