Güncel haberler, duyurular, yemek listesi ve öğrenci bilgi sistemine İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasından erişebiliyorsunuz.
Üniversiteniz tarafından yayınlanan güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız, İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerine ve personellerine yönelik hazırlanan İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında güncel haberler, etkinlikler ve duyurulardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yemekhanedeki yemek listelerine de ulaşabileceğiniz İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında, yerleşkelere yol tarifi alabileceğiniz harita uygulaması da bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sosyal medya hesaplarına da erişim sağlayabileceğiniz uygulamada, İÜ-C AKSİS sistemine de erişim sağlayabilmeniz mümkün hale getirilmiş. Dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, vize ve final tarihleri gibi bilgileri öğrenebilmeniz için akademik takvim bölümüne de İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasından ulaşabiliyorsunuz. Etkinlikler, nöbetçi eczaneler ve yeni gelecek servisleri de içerecek olan İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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