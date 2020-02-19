Üniversiteniz tarafından yayınlanan güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız, İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerine ve personellerine yönelik hazırlanan İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında güncel haberler, etkinlikler ve duyurulardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yemekhanedeki yemek listeleri ne de ulaşabileceğiniz İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında, yerleşkelere yol tarifi alabileceğiniz harita uygulaması da bulunuyor.