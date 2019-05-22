ivi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video izleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Film izlemek isteyenlerin kullanabileceği alternatif bir mobil video izleme uygulaması olan ivi, popüler filmleri takip edip zevkli zaman geçirebileceğiniz bir uygulamadır. Youtube ve Netflix gibi platformlara alternatif olarak kullanabileceğinizi düşündüğüm uygulama mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama. Kolay kullanımı ve hoş arayüzüyle de ön plana çıkan ivi, işlevsel özellikleriyle de film izleme deneyiminizi geliştiriyor. Hollywood başyapıtlarından Disney filmlerine, Universal'den Marvel filmlerine kadar pek çok farklı yayıncının popüler filmlerini izlemek için kullanabileceğiniz ivi uygulaması basit kullanımıyla da dikkat çekiyor. Film izlemeyi seviyorsanız denemeniz gereken bir uygulama diyebilirim.

ivi uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.