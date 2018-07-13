Jackhammer Tower, beton kırıcılarla kuleleri yıkmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunu. Voodoo’nun yıkım simülatörü oyununda zorluk düzeyi gittikçe artıyor. Refleks ve stratejik düşünme gerektiren oyun, oldukça eğlenceli. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Basit görselli bağımlılık yapan mobil oyunların geliştiricisi Voodoo’nun ilk iOS platformuna çıkardığı yıkım simülasyonu oyununda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Sonraki bölüme geçmek için yıkmanız gereken kule sayısı tepe noktada gösteriliyor. Oradan bölüm sonuna ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Dört bir yana konumlanan beton kırıcılarla uzun kuleleri yıkma mücadelesi verirken oldukça hızlı olmanız gerekiyor. Yükseltme seçeneklerini değerlendirirseniz daha az sürede, daha az enerji sarf ederek hedef yıkıma ulaşabilirsiniz.