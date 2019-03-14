Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Japan Food Chain ile Japon yemekleri hazırlayacak ve en iyi şef olabilmek için yeteneklerimizi sergileyeceğiz.

Touchten Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular birbirinden farklı Japon yemekleri yapacak ve müşterilerinin beğenisini kazanmaya çalışacaklar. Eğlenceli ve renkli yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım günümüzde iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. 1 milyondan fazla oyuncunun oynadığı yapımda birbirinden farklı Japon yemeklerini hazırlamak hiç de kolay olmayacak. Mobil cihazımızda en iyi şef olabilmek için ter dökecek ve yemekleri zamanında hazırlamaya çalışacağız.

Touchten Games’in başarılı bir oyunu olan Japan Food Chain, Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.