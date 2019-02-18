JAWS.io, yüzen insanları katil köpek balığından kurtarmaya çalıştığınız multiplayer oyun. Jaws filminin geçtiği hayali kasaba Amity Island’da insanları kurtarabilecek tek kişisiniz. Deniz oyunlarını seviyorsanız, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan bu yapımı tavsiye ederim. Tek dokunuş kontrol sistemi ve internet bağlantısı gerektirmemesiyle her yerde açıp oynayabileceğiniz zaman geçirmek için birebir bir mobil oyun.

Steven Spielberg’ün efsane gerilim filmi Jaws’dan esinlenerek hazırlanmış süper zevkli bir mobil oyun JAWS.io. Amity Adası’nın sularında yüzen insanlar için büyük bir tehdit olan katil köpek balığını bulup yakalamak için uğraş veriyorsunuz. Deniz kırmızı renge bürünmeden tüm yüzenleri kurtarmalısınız. Çok hızlı olmalı, asla tereddüt yaşamamalısınız. İnsanları kurtardıkça tekneniz büyüyecek ve Jaws’ı yakalamanız kolaylaşacak. Kurtaramadığınız her insan da Jaws’ı güçlendirecek. 2 dakika gibi oldukça kısa süreniz var. Bu arada Jaws’ın da yerine geçebiliyorsunuz.