Afeel Inc tarafından geliştirilen ve mobil platformda oyunculara sunulan Jean's Sundaeria ile birbirinden farklı pastalar ve tatlılar yapmaya çalışacağız.

Simülasyon oyunları arasında yer alan yapım içerisinde oyuncular dükkanlarına gelen müşterilerinin istedikleri siparişleri hazırlamaya çalışacaklar. Farklı sipariş türleri ile karşılaşacağımız oyun içerisinde eğlenceli bir oynanış yapısı yer alacak.

Oyun içerisinde bazen dondurma bazen de çeşitli pastalar yaparak müşterilerimizin dükkanımızdan memnun ayrılmasını sağlayacağız.

Oyun içerisinde farklı dükkan seçenekleri de yer alacak ve başarımıza göre dükkanımızı genişletme fırsatı da bulacağız.

Oldukça eğlenceli bir dünyaya sahip olan Jean's Sundaeria aksiyondan uzak yapısı ile çocuklara da hitap ediyor. Play Store üzerinde 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip olan başarılı oyun 500 binden fazla kez indirildi ve oynandı.