Jelly Shift oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Küçük bir jelibonun hikayesine ortak olmak ister misin? Onun hayatını kurtarıp yiyeceğine ulaşmasını sağlayabilirsin. Bunu yapabilmen için de küçük jelibonların engelleri aşmasına yardımcı olmalısın. Karşısındaki engellerin şeklini alarak bölümleri kolayca geçebilir. Fakat unutma ki engellere çarpmadan hızlıca geçmelisin. Engeller bir anda karşına çıktığında ne yapacağını şaşıracaksın. Ama merak etme bu duruma hızlı alışabilirsin. Kolay oynanış şekli ile tüm oyunseverlerin beğenisini kazanan Jelly Shift oyunu sizleri de eğelendireceğine eminim. Harika bir atmosferin bulunduğu, engellerin ve eğlencenin hız kesmeden devam ettiği güzel bir oyun.

Her bölümde sizi farklı bir maceraya taşıyan oynadıkça keyif alacağınız ve bırakmak istemeyeceğiniz mükemmel bir oyunla karşınızdayız. Daha önce deneyimlemediğiniz değişik bir oyun tarzı bulunmakta. Tüm elmasları toplayarak oyunun en iyisi olabilirsin. Bu sayede yeteneklerini de herkese gösterme fırsatı elde edersin. unutma sen istersen kazanamayacağın hiçbir başarı yok. Sen de bu eşsiz maceraya katılmak istersen oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.