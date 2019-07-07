Çeşitli engellerle dolu uzun yol boyunca bir jöle yapın. Çökmeleri önlemek için jöle şeklini değiştirin. Bu Android oyun seviyelerinde çılgınca bir yarış için hazır olun. Jöle karakteriniz otomatik olarak ilerler.

Kaygan zemin üzerinde jöle kıvamındaki nesneyi kontrol edeceksiniz ve zemin üzerinde farklı şekillerdeki engellere takılacaksınız. İşte sizin yapmanız gereken, nesnenin şeklini değiştirierek engellerin üstesinden gelmek. Bunu yaparken zeminden düşmeyin ve puanları toplayın.

Hadi yeteneğini göster ve jöleyi zemin üzerinde ne kadar süre tutabileceğini kanıtla!

Jelly Shift Özellikleri