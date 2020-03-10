Jelly Slide

Bir küp birleşimi oluşturmak için aynı renkteki 2 veya daha fazla bitişik küpü eşleştirin. Her seviyenin başında belirlenen görevleri tamamlayın ve kazanmak için farklı eşyalar toplayın.

Hedefe ulaşmak ve seviyeyi kazanmak için zorlukları tamamlayın. . Bloklara dokunup patlatın, hedefe ulaşın ve yüksek puanlar elde edin. Şimdi oyna ve bu muhteşem bulmaca macerasının tadını çıkar. Tüm küpleri patlat, tahtayı temizle ve harika güçlendiriciler ve ödüller kazan. Bulmaca çözmek için jöleleri yukarı, aşağı, sağa ve sola kaydırın.

Sadece aynı renkteki iki veya daha fazla bloğa dokunabilirsiniz. Dikkat edin, farklı renkteki küpler kesişir veya üst üste binerse kırılacak.



