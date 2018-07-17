JetFix, Türk Telekom’un şirketlerin müşteri hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştıran mobil uygulaması. Firmaları bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık, sağlık, finans, online alışveriş, kargo olarak kategorize eden uygulamayla şirketlere ulaşmak kolay ve de hızlı.

Müşteri hizmetlerine ulaşmanın oldukça zor olduğu Türkiye’de hazırlanmış en faydalı mobil uygulamalardan biri diyebilirim. Kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, e-posta adresiniz, telefon numaranız) girip ücretsiz üyeliğinizi oluşturduktan sonra kullanabileceğiniz destek uygulamasıyla dilediğiniz şirkete hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Kargo paketiniz mi ulaşmadı? Sorun yaşadığınız kargo firmasının adını aratıp tek dokunuşla müşteri hizmetlerini arayabiliyor, veya şirket canlı destek hizmeti veriyorsa yazışarak sorunu çözebiliyorsunuz. İsterseniz Bana Ulaşın seçeneğiyle kargo firmasının müsait olduğunuz zamanda aramasını isteyebiliyorsunuz. Tabii ki; kargo firması örnek. Bankalar, internet servis sağlayıcılar, alışveriş siteleri gibi sıklıkla sorun yaşatan şirketlere de ulaşmanız mümkün. Unutmadan, uygulama üzerinden direkt şirketlere şikayetinizi de bildirebiliyorsunuz.