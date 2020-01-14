JetNado, iOS platformuna özel çıkış yapan uçak savaş oyunu. Eski oyunlar gibi kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan arcade oyunda jet uçaklarını kontrol ediyorsunuz. 40’ın üzerinde farklı bölümde 36 bini aşkın düşmanla karşılaşacağınız yüksek tempolu uçak oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Tepeden bakmalı uçak savaşları oyunu JetNado, sadece iPhone ve iPad cihazlarda oynanabiliyor, ücretsiz ve de ufak boyutlu. Çok sayıda düşmanla karşılaştığınız oyunda jet avcı uçaklarıyla (gerçek jet avcı uçağını aratmayan 30 uçak) uçuyorsunuz. Bölümler randomize; yani aynı bölümleri oynamıyorsunuz, öldüğünüzde bambaşka bir yerde başlıyorsunuz. Mega bombalarınızla düşmanlara gök yüzünde zor anlar yaşatıyor, kalkanınızı kullanarak saldırıları engelliyorsunuz. Bu arada tek dokunuş kontrol sistemi var; her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir oyun. Aktif internet bağlantısı da istemiyor.

JetNado iOS Oyunu Özellikleri