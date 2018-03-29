Jetpack Jake!, görselleri, sesleri, oynanışı kısacası her şeyiyle seneler öncesinin platform oyunlarını hatırlatan bir yapım. Retro havalı arcade oyunları seviyorsanız hazır ücretsizken kaçırmayın derim.

Appsolute Games’in iOS platformuna özel çıkardığı platform oyununda uzay üssünü yok ederek dünyayı kurtarması istenen bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Uzaktan kontrol edilebilen uzay nanotek virüsünden dünyayı temizleyecek tek kişisiniz. Jetpack ile uçarak uzaylıların arasından geçip bu zorlu görevi tamamlamalısınız.

Jetpack Jake! Özellikleri: