Binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan Jetpack VS. Colors, rengarenk blokların yer aldığı parkurlarda yarışabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Türkçe dil desteği sayesinde zorlanmadan oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız bu oyunda amaç, engellere çarpmadan parkuru tamamlamak ve sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Oyun, siyah fon üzerine yerleştirilmiş renkli blokların yer aldığı zorlu parkurlardan oluşmaktadır. Yönlendireceğiniz çöp adam karakteri ile engellerin arasından geçerek hedefe ulaşmalı ve yeni rekorlar kırmalısınız.

Oyunda birbirinden zorlu ve eğlenceli onlarca farklı yarış parkuru yer almaktadır. Ayrıca yönetebileceğiniz çeşitli çöp adam karakterleri bulunmaktadır. Oyuna başlamak için çöp adamınızın sırtındaki roketi ateşlemelisiniz. Bu sayede parkurda ilerleyebilir ve renkli blokların arasından geçerek hedefe ulaşabilirsiniz. Roket hangi rengi çıkarırsa, sadece o renkteki bloklara temas edebilirsiniz. Farklı renklerdeki bloklara çarparsanız çöp adam yere düşer ve oyun yeniden başlar.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oynayabileceğiniz Jetpack VS. Colors, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.