Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Jigty Jelly, renkli minik yaratıklar ile sualtı dünyasını keşfedeceğiniz ve eğlenceli eşleştirmeler yapacağınız kaliteli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, sevimli yaratıkları birbirleriyle eşleştirerek zorlu bulmaca platformlarında mücadele etmek ve puan toplayarak seviye atlamaktır.

Aynı renkteki yaratıkları bir araya getirerek eşleştirmeleri başarıyla tamamlayabilir ve puanlara ulaşabilirsiniz. Sevimli yaratıkları birleştirmek için üzerlerine basılı tutup dilediğiniz yöne fırlatmanız yeterli olacaktır.

Bu sayede yaratıkları birbirleriyle buluşturarak yok edebilir ve bulmaca tahtasını temizleyerek yeni bölümlere geçebilirsiniz. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve pembe renkteki minik yaratıklarla eğlenceli bulmacalar çözeceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Jigty Jelly, rengarenk sualtı bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız ve stres atacağınız sıra dışı bir oyundur.