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Johnny Trigger 1.3.1 (ios)
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  4. Johnny Trigger - iOS için Aksiyon Oyunu

Johnny Trigger

1.3.1
ios
Johnny Trigger
ÜCRETSİZ
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Eşsiz deneyim sunan bir mobil aksiyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Johnny Trigger, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çeken oyunda en uygun zamanda ekrana dokunarak düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda hoş görseller ve akıcı oyun deneyimi yer alıyor. Maceradan maceraya koştuğunuz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Johnny Trigger sizleri bekliyor.

Birbiriden farklı ve güçlü silahları da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Johnny Trigger oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.