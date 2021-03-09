JoJo, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla etkinliklere, canlı online konserlere katılabileceğiniz eğlence dolu bir platform. Online konser ve etkinlik platformlarının başında gelen JoJo’nun mobil uygulamasını telefonunuza/tabletinize indirerek evinizi veya bulunduğunuz ortamı etkinlik alanına çevirip eğlencenin dibine vurabilirsiniz. JoJo uygulaması iPhone/iPad’lere App Store’dan ücretsiz indirilebilir. JoJo’ya katılım ücretsizdir ancak katılacağınız konser, etkinlikler için bilet satın almanız gerekmektedir.

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Arkadaşlarınız, sevgiliniz, aileniz, sevdiklerinizle online ortamda görüntülü ve yazılı sohbet ettiğiniz, etkinlik mekanına canlı olarak bulunduğunuz yerden katılabildiğiniz, yüksek görüntü ve ses kalitesinde etkinlik yayınını izleme imkanı sunan yeni nesil bir eğlence platformu JoJo. Eğlenceye dair aradığınız her şey ve daha fazlası JoJo’da.

Arkadaşlarınızla birlikte veya tek başınıza online konser coşkusunu nasıl yaşayacaksınız? Odalı Bilet kategorisinden 1 adet bilet alıp arkadaşlarınızı (en fazla 5 kişi) katılmak istedikleri etkinliğe telefon numaraları ile davet edebilirsiniz. Size özel sunulan odalarda arkadaşlarınızla birlikte gerçekten konserdeymiş gibi bir atmosferde sınırsız eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Online konserlere, etkinliklere tek başınıza da katılabilirsiniz. Eğlencenin tadını tek başınıza çıkarmak isteyebilirsiniz. O zaman Tekil Bilet kategorisi tam size göre. Bu kategoriden alacağınız biletle evinizi veya bulunduğunuz yeri gerçek bir etkinlik alanına çevirebilirsiniz.