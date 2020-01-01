Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve eğlenceye doyacağınız Juicy Match 3: Jam Day, birbirinden keyifli eşleştirme bulmacalarını çözerek zihninizi canlandıracağınız benzersiz bir oyundur.

Canlı grafikler ve kaliteli efektlerle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, efsaneleşmiş bir çizgi film olarak milyonlarca çocuğun gönlünü fetheden koca ayı ile maşa karakterleriyle macera dolu bir serüvene atılarak eğlenceli bulmacalar çözmek ve çeşitli eşleştirmeler yapmaktır.

En az 3 aynı renge ve şekle sahip eşleştirme bloğunu uygun şekillerde bir araya getirerek bulmaca tahtasındaki meyveleri azaltabilir ve puan toplayabilirsiniz. Ayrıca aynı meyveden oluşan onlarca bloğu tek seferde eşleştirerek kombo yapabilir ve ekstra puanlara ulaşabilirsiniz.

Armut, elma, muz, böğürtlen ve çilek gibi rengarenk meyvelerden oluşan zeka geliştirici eşleştirme oyunları sizleri bekliyor.

Bulmaca ve zeka oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Juicy Match 3: Jam Day, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.