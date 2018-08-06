Jump Arena, dünya genelinde oyuncularla arenalarda birebir savaştığınız online mobil oyun. Tuzaklarla çevrili platformda zıplayarak mücadeleye dayalı, görselleriyle de etkileyici bir yapım. Anime çizgilerine sahip hızlı tempolu mobil oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim. Hem ücretsiz hem de Türkçe!

Dikey formatta oynanış sunan çevrimiçi savaş oyunu Jump Arena’da sadece online PvP modu var. Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı teke tek savaşacağınız iki platform var: Gökyüzü Şehri ve Şeytani Kule. Zıplayarak platformda mümkün olduğunca üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Süre sonunda hayatta kalıp daha yükseğe çıkmayı başaran oyuncu kazanıyor. Kazandığınız karakterinizin seviyesi yükseliyor, kıyafetlerden aksesuarlara yeni öğelerin kilidi açılıyor. En yüksek seviyede her şeyin kilidi otomatik olarak açılıyor.

Jump Arena Özellikleri: