Xchange imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan Jump Ball Blast II bir arcade oyunudur.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle iki farklı mobil platformda oynanabilen Jump Ball Blast II ile gökyüzünde karşımıza çıkan hedefleri yok etmek için ter dökeceğiz. Rengarenk bir içerik ile oyuncuları karşılayan yapım bast grafikleri ve kolay oynanabilirliği ile mobil oyuncuları tatmin etmeyi başardı.

Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım, 6 farklı insansız uçak modeline sahip. Keşfetmek için farklı ekipmanların ve araçların yer aldığı yapımda benzersiz çok sayıda farklı görev de bizleri bekliyor olacak.

Basit arayüzlere ve kullanıcı dostu bir temaya sahip olan yapımda oyuncular eğlenceli bir atmosferde aksiyon yüklü sahneler ile karşılaşacaklar.

İyi oyunlar dileriz.