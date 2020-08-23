Renkli ortamlarda koşun, zorlu engellerden kaçının ve bu eşsiz yarışta rakiplerinizi yenin. Eskisinden daha uzaklara uçabilmek ve yüksek puanını geçmek için jet çantanı ve koşu hızını yükselt.

Atlayışınız ne kadar uzağa doğru olursa, uçuşunuz o kadar yüksek olacaktır. Daha fazla ilerleme şansı ve yükseltmeler için daha fazla para kazanacağınızı unutmayın, engeller sizin sonunuz olabilir.

Başarısızlıklarının ardından doğru noktaları seçmeli ve olabildiğince uzağa gitmelisin.

Alacağın puanlarla karakterin gücünü, ilerleme seviyesini ve vücut yapısını değiştirebilirsin. Daha fazla engel görmek ve daha farklı bölgelere uçmak için puanları topla ve duvarların içindne geç!