Bir top yardımıyla zorlu parkurlarda ilerleyerek çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve puan toplayarak yolunuza devam edebileceğiniz Jumpr, mobil platformda aksiyon oyunları arasından kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyunudur.

Sade grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, topu zıplatarak üst üste dizilmiş çubukların üstüne atlamak ve yukarı doğru ilerleyerek zirveye ulaşmaktır. Çubuklar rastgele dizilmiş ve boyları birbirinden farklıdır. Bu nedenle zıplarken dikkatli olmalı ve topu yere düşürmeden hızla çubukların üstünde zıplayarak yukarı doğru çıkmalısınız. İstediğiniz yöne dokunarak topu zıplatabilir ve kontrolünü tek parmağınızla sağlayabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ile sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden farklı onlarca bölüm ve her bölümde zorlu parkurlar yer almaktadır. Parkurlarda bulunan engelleri aşarak topla olabildiğince yukarı çıkmalı ve puan toplayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Jumpr, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.