Jumpy Stack, Ketchapp’ın blok dizme, blok yığını oluşturmaya dayalı refleks oyunu Stack’in güncellenmiş sürümü. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan oyunda karakterleri gelen bloklar üzerinde zıplatarak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Bloklara dokunduğunuz anda oyuna veda ediyorsunuz.

Arcade ve sonsuz mod olmak üzere iki seçenek sunan oyunda puan almak oldukça basit. Tek yapmanız gereken; sağdan soldan belli hızda gelen ancak büyüklükleri değişen bloklar üzerinde zıplamak. Süper kahramanlar, korsanların yanı sıra canlı ekmek kızartma makinesi gibi ilginç karakterlerini kontrol ediyorsunuz. Bölüm geçtikçe yeni karakterler oyuna dahil oluyor.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone/iPad tüm cihazlarda rahat oynanış sunan zıplama oyunu, boş zamanlarda, toplu taşımada veya arkadaşınızı beklerken açıp oynayabileceğiniz türde basit ancak eğlenceli bir oyun.