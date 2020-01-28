Jungle Rush 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzikli yarış oyunudur.

Ritme kendinizi kaptırarak oyununuzu daha zevkli hale getirmeye ne dersiniz? Kendi şarkı listenizi dilediğiniz şekilde oluşturabilir ve oyuna tüm hızıyla devam edebilirsiniz. Eğlence hız kesmeden devam etsin istiyorsan bu oyun tam sana göre.

Bir hayvanın üzerinden diğerine sıçrayarak bölümleri geçebilirsin. Kolay oynanım şekli ve gittikçe zorlaşan bölümleri ile oyunseverleri ekranlara kilitliyor. Haftalık yenilenen oyun içerikleriyle her an aktif kalarak hit şarkıları kaçırmayacaksın. Bölümü %100 tamamladığında hayvanların kralı olmaya bir adım daha yaklaşacak ve altınlar sayesinde zengin olacaksın.

Renkli grafikleri ve komik hayvan figürleriyle sizleri büyüleyici bir atmosfer bekliyor. Maceraya katılarak müziklerle çok eğleneceğin bir ortama hazırlan. Sen de bu oyuna dahil olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.