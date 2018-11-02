Hayatta kalmaya çalışacağımız Jurassic Survival adlı aksiyon oyununda birbirinden farklı dinazorlar ile savaşacak ve hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Mishka Production imzası ile geliştirilen ve mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Jurassic Survival 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Gerçekçi yapısı ile diğer hayatta kalma oyunlarından ayrılan yapım zengin içeriği ile oldukça tatmin edici görünüyor. Kaliteli grafikler ve kusursuz ses efektleri ile desteklenen yapım mobil oyuncular tarafından beğeniyle oynanıyor. Zengin atmosferi ile kaliteli bir oynanış mekaniği sunan oyunda hayatımızı devam ettirebilmek için avlanacak, soğuktan korunmak için kendimize kalacak yer inşa edeceğiz.

4.4 gibi bir inceleme puanı alan yapım ücretsiz fiyat etiketi nedeniyle şu sıralar deli gibi indiriliyor. 7’den 70’e her kesime hitap eden mobil aksiyon oyunu bizleri ısssız diyebileceğimiz bir adaya götürecek ve hayatta kalabilmek için sınırları zorlamamızı isteyecek. Tamamen ücretsiz olan Jurassic Survival dinazorlar ile dolu bir atmosferde bizleri sürükleyici bir dünyaya götürecek.

Dileyen oyuncular ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.