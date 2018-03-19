Just Jump, zıplama oyunlarını kolay bulanların oynaması gerektiğini düşündüğüm Ketchapp oyunu. Sağlam reflekslere sahip olduğunuzu düşünüyor, sinir bozucu zorlukta mobil oyunları seviyorsanız Ketchapp’ın birkaç oyunu içerisine alan bu zıplama oyununu kesinlikle oynamalısınız. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir ve ufak boyutlu!

Oyunda puan toplamak için tek yapmanız gereken; zıplamak. Küplerden oluşan platform üzerinde mümkün olduğunca uzun sürede kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunu zorlaştıran etmen ise; platformun ilerledikçe oluşturulması ve sürekli olarak şekil değiştirmesi. Platformun üzerinde kalmayı başarmak için reflekslerinizin çok iyi olması gerek. Duraksama, tereddüt, dikkat bozukluğu asla kaldırmayan bir oyun.

Bu arada seçtiğiniz oyuna göre karşılaştığınız engeller değişiyor. Nerves, Ball Jump 2, Ball Fall, Invert, 2 Balls, Speed Up, Gravity ve Space’i oyun modları gibi düşünebilirsiniz.