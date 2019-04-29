Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Just Kill Me 3, ölümden korkmayan ve sizi kışkırtarak kendini öldürtmeye çalışan ilginç bir karaktere saldırarak farklı silahlarla hedefe ateş edebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadar da eğlendirici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, karşınıza geçerek garip hareketlerde bulunan bir karaktere ateş ederek etkisiz hale getirmek ve seviye atlayarak farklı saldırı araçlarının kilidini açmaktır. Kendisini öldüremeyeceğinizi iddia eden ve karşınıza geçerek sizi kışkırtmaya çalışan ilginç karaktere farklı bölgelerden bombalar yağdırarak onun öldürmeli ve görevleri tamamlamalısınız.

Oyunda onlarca farklı saldırı mekanizması ve çok zor ölen birçok farklı karakter yer almaktadır. Her bölgeden bomba atarak hedefi etkisiz hale getirebilir ve farklı karakterlerle karşılaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Just Kill Me 3, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.