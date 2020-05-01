Android ve iOS platformunda oyunculara eğlenceli ve bir kadar da sürükleyici bir aksiyon deneyimi sunan Just Shot’da amacımız hayatta kalmak olacak.

Birbirinden farklı düşman modellerinin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular hayatta kalabilmek için çeşitli taktikler ve stratejiler yapacak, düşmanları gafil avlamaya çalışacaklar.

Mobil platformda arcade oyunu olarak yayınlanan yapım da oldukça renkli bir oynanış atmosferi yer alıyor. Oyuncular renkli içerikler eşliğinde hayatta kalmanın yollarını ararken diğer bir yandan da eğlenceli anlar yaşamaya devam edecekler.

Yayınlandığı günden bu yana 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Just Shot ücretsiz olarak oynanıyor.