Just Survive: Sandbox Survival ile mobil cihazımızda hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.

Gerçekçi yapısı ve detaylı haritası ile oyunculara hayatta kalma mücadelesi sunan Just Survive: Sandbox Survival, ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

Mobil oyuncular tarafından adeta ilgiyle oynanan Just Survive: Sandbox Survival, oyunculara sunduğu zengin içerikler ile bepenileri toplamaya devam ediyor. 500 binden oyuncu tarafından oynanan mobil simülasyon oyununda çeşitli yabani hayvanlar ve yamyamlarla karşı karşıya gelecek ve onları etkisiz hale getireceğiz.

Oyun içerisinde ev inşa edebilecek, ağaçlardan ve taşlardan silahlar yapabilecek ve kendimizi savunabileceğiz. Gıda ihtiyacımızı karşılamak için avlanacak ve basit kontroller sayesinde oyuna hızlı bşr şekilde adapte olabileceğiz. Gece gündüz döngüsünün yer aldığı yapımda bizleri sürükleyici ve etileyici bir mücadele ortamı bekliyor olacak.

Oyun içerisinde bina inşa edebildiğimiz gibi inşa ettiğimiz yapıyı geri yıkabiliriz. Kaliteli graifkler ile eşsiz bir mücadele ortamı sunan yapım, her türlü detaya yer vererek oyuncular için gerilim dolu bir ortam sunuyor. İyi oyunlar dileriz.