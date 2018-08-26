JustFlip, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz.

Birbirinden zorlu etapların üstesinden gelmeniz gereken bir oyun olan JustFlip, sabrınızın sınırlarını zorluyor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda engelleri aşmaya çalışıyor ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda rengarenk bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm JustFlip, telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Stratejik hamleler de yapmanız gereken oyunda dikkatinizi toplamanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğizi düğündüğüm JustFlip sizlei bekliyor.

JustFlip oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.