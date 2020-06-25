Android ve iOS platformu için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan K-POP Idol Producer rengarenk içerikleri ile hızla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Erkek ve dişi olmak üzere onlarca farklı karakter ile tanışma fırsatı bulacağımız yapım içerisinde oyuncular çeşitli Tv Showları ile ünlenecekler. Birbirinden yetenekli stajerleri de işe alacak olan oyuncular bu stajerleri eğiterek onlardan faydalanmaya çalışacaklar.

Birbirinden eğlenceli TV Showları ile izleyenleri mest etmeye çalışacak olan oyuncular, yapım içerisinde keyifli zaman geçirecekler.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı platformda lansmana çıkan K-POP Idol Producer günümüze kadar oyuncular tarafından epey beğenildi ve sevildi.

Güncel oyuncu sayısı ile beklentileri karşıladığını gözler önüne seren başarılı yapım, kitlesini artırmaya devam ediyor.