KADES uygulaması ile şiddet gören kadınlar iOS cihazları üzerinden emniyet yetkililerine hızlı bir şekilde ihbarda bulunabiliyorlar.

Son yıllarda artan kadına şiddet olayına dur demek için çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması, şiddet gören kadınların akıllı telefonlar üzerinden acil yardım talebinde bulunmalarını sağlıyor. Özel olarak oluşturulan sistem sayesinde ihbarlarınız anında iletilerek bulunduğunuz konuma destek ekipleri gönderiliyor ve yardım talebiniz karşılanıyor.

Sisteme kimlik numarası, ad soyad ve doğum yılınızla giriş yaptıktan sonra gelen SMS doğrulamasını da tamamladıktan sonra, yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda Yardım İste butonuna tıklayabilirsiniz. Umarız bu tür durumlar yaşanmaz ama, cihazınızın konum özelliğini de açık tutarak polis ekiplerinin bulunduğunuz konuma hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Asılsız ihbarlar için de ağır yaptırımlar uygulayacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu tür durumlarla görevlileri meşgul eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 271. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatacağını da belirtiyor. KADES uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.