Kafa Radio uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Kafa Radyo’yu dilediğiniz her yerden dinleyebilirsiniz.

Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Sunay Akın, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Sinan Tuzcu, Bedia Ceylan Güzelce, İlber Ortaylı, Pınar İnanç Akar ve Zeki Kayahan Coşkun gibi önemli isimleri transfer eden yeni bir radyo kanalı olan Kafa Radyo, her kesime hitap eden farklı tarzlardaki programlarıyla dinleyicilerin beğenisini topluyor. Türkiye’nin her noktasından karasal yayın ve uydu alternatifleriyle dinleyebileceğiniz Kafa Radyo’yu, mobil cihazlarınızdan da dinlemek isterseniz Kafa Radio uygulamasını deneyebilirsiniz.

Şık ve modern bir arayüz sunan Kafa Radio uygulamasında, canlı yayını kolayca dinleyebiliyorsunuz. Bunun yanında, programcıların geçmiş yayınlarını da dinlemek isteyenler için Podcast bölümü de sunan Kafa Radio uygulamasında Gece, Sıcak ve Pembe gibi tema seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Eğer siz de bulunduğunuz her yerden Kafa Radyo’yu dinlemek isterseniz, Kafa Radio uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.