Kaffa oyunu, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz sosyal medya fenomenlerinin seslendirmeleriyle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaffa oyununda amacınız, taşların üzerinde dengede durarak yıldızları toplamak. Yere düştüğünüzde başa döneceğiniz oyunda Halil Söyletmez, Gökhan Tevek ve Reynmen gibi sosyal medya fenomenlerinden oluşan karakterlere sahip oluyorsunuz. Karakterlerin özel seslendirmeleri ve yeteneklerini de kullanarak eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda, topladığınız yıldızlarla yeni roketler açabiliyorsunuz.

Oyunu oynarken seviye atladıkça taşlar da değiştiğinden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Elinizden geldiğince daha yüksek seviyelere ulaşarak sürpriz hediyelerden birini kazanma şansı da elde edebileceğiniz Kaffa oyunu iPhone ve iPad cihazlarınızda size keyifli anlar yaşatacaktır diye düşünüyorum. Görsellerin kalitesinin biraz düşük olması ve yeterince oyun moduna sahip olmaması bizim gözümüzde eksi puan alsa da, boş zamanlarınızı değerlendirmeniz için tercih edebilirsiniz.