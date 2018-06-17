Kaffa2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Fenomenleri kullanarak becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Kaffa2, fenomenleri karakter olarak kullanabileceğiniz bir oyundur. Oyunda yüksek puanlara ulaştıkça farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Her karakterin kendine has özel yeteneğini kullanarak işinizi biraz daha kolaylaştırabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden farklı dünyalarda mücadele edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Karakterlerinizi de özelleştirebileceğiniz oyunda zevkli ses efektleri ve kaliteli grafiker bulunuyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm engelleri aşmalısınız.

Kaffa2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.