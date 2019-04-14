Kahve Dünyası uygulaması üzerinden yaptığınız alışverişlerden puan kazanabilir ve bunları harcayabilirsiniz.
Kahve Dünyası uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan, hediye puan ve kahvelerinizi harcayabilirsiniz.
Kahve Dünyası mağazalarından yapacağınız alışverişlerden puan ve hediye kahve kazanabileceğiniz Kahve Dünyası uygulamasında, kazandığınız ödülleri dilediğiniz gibi harcayabilmeniz de mümkün. Bunun yanında, uzaktan kahve sipariş sistemini de sizlere sunan Kahve Dünyası uygulamasında, seçtiğiniz mağaza ve ürünleri sepetinize ekleyerek mağazada sipariş numarasıyla teslim alabiliyorsunuz.
Her alışverişinizden ödül puan ve çekirdek toplayabileceğiniz ve hem mağazadan hem de uygulama üzerinden harcayabileceğiniz Kahve Dünyası uygulamasında, size en yakın mağazalar için yol tarifi de alabiliyorsunuz. Ayrıca, size özel sunulan kampanyalardan da anında haberdar olabilirsiniz. Eğer siz de kahve içmeden duramayanlardansanız, Kahve Dünyası uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek kahve keyfinizi ödüllerle taçlandırabilirsiniz.
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