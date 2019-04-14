Kahve Dünyası uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan, hediye puan ve kahvelerinizi harcayabilirsiniz.

Kahve Dünyası mağazalarından yapacağınız alışverişlerden puan ve hediye kahve kazanabileceğiniz Kahve Dünyası uygulamasında, kazandığınız ödülleri dilediğiniz gibi harcayabilmeniz de mümkün. Bunun yanında, uzaktan kahve sipariş sistemini de sizlere sunan Kahve Dünyası uygulamasında, seçtiğiniz mağaza ve ürünleri sepetinize ekleyerek mağazada sipariş numarasıyla teslim alabiliyorsunuz.