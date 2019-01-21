KAP Mobil uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimlere anında ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamuoyuna açıklanması gereken tüm bildirimleri yayınlayan Kamuoyu Aydınlatma Platformu, mobil platformlar üzerinden de bu bildirimleri kullanıcılara sunuyor. Yüzlerce şirket ve binlerce kullanıcıyı kapsayan sistem sayesinde, kamuoyunun tamamı doğru ve anlaşılır bilgiye ulaşma imkanına kavuşuyor.

KAP Mobil uygulaması da yayınlanan güncel bildirimleri anlık olarak iPhone ve iPad cihazlarınıza ileten bir platform olma özelliği taşıyor. Gelen bildirimleri kaydetme ve daha sonra okumak için saklayabileceğiniz uygulamada, bildirimleri not defterine veya takvime de kaydedebiliyorsunuz. WhatsApp, e-posta, SMS ve sosyal medya platformlarında bildirimleri paylaşabileceğiniz KAP Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri