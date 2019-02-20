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Kapi Hospital Tower 1.47.0 (ios)
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  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Kapi Hospital Tower - İOS İçin Klasik Oyunudur

Kapi Hospital Tower

1.47.0
ios
Kapi Hospital Tower
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hastanede insanları tedavi edeceğiz.

Mobil oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulan Kapi Hospital Tower klasik oyunlar arasında yer alıyor. Bir hastaneyi işletmeye çalışacağımız oyunda insanların hastalıklarını ve şikayetlerini tedavi etmeye çalışacağız.

Rengarenk bir yapıda oyunculara sunulan Kapi Hospital Tower ile hastanemize birbirinden farklı hastalıklara sahip olan insanlar gelecek. Bizden istenilen ise bu insanları eski sağlıklarına yeniden kavuşturarak onları mutlu yaşamlarına geri döndürmek olacak.

Özelleştirme seçeneklerinin de yer aldığı oyunda hastane üzerinde dilediğimiz değişikliği yapabileceğiz. Farklı seviyede hastalıklarında karşımıza çıkacağı oyunda tecrübe de edinecek ve iyi bir doktor olma yolunda da ilerleyeceğiz.

İki farklı mobil platformda yayınlandığı günden bu yana 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan mobil klasik oyunu, güncellemeler de almaya devam edecek.

İyi oyunlar dileriz.

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