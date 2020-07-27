Kardiyograf uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sağlık uygulamasıdır.

Spor yapanlar veya kalple ilgili sağlıksorunu yaşayanların oldukça işine yarayacak kullanışlı bir uygulama. Kardiyograf, kalbinizin ritmini ölçmek için cihazınızın entegre kamerasını veya özel sensörünü kullanır. Profesyonel tıbbi cihazların kullandığı metodun aynısı.

Yapmış oladuğunuz her ölçüm kişisel geçmişinize kaydediilir böylelikle zamana göre takibi yapabilirsiniz. Düzgün ve karışıklık içermeyen tasarımı ona hemen aşina olmanızı sağlar böylelikle bir düzine ekranda gezinmek yerine uygulamayı kullanamaya yoğunlaşabilirsiniz.

Üstelik akıllı saatinizdeki kalp atış sensörünü kullanarak nabzınızı ölçebilirisiniz.İdman yaparken, eğer stresteyseniz, kalbiniz ile alakalı tuıbbi bir durum varsa oldukça kullanışlı olabilir veya sadece merakınız için.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak spor yapmanız ve sık sık sağlık kontrolüne gitmeniz sizin faydanıza olacaktır. Sizler de bu uygulamadan faydalanmak istiyorsanız ücretsiz olarak indirebilirsiniz.